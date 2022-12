Vélez distingue Otamendi 

Nicolás Otamendi e Thiago Almada foram nomeados sócios honorários do Vélez Sarsfield. Campeões do Mundo no Qatar, o central do Benfica e o médio formaram-se e jogaram na equipa principal do Vélez antes de emigrarem. O defesa, de 34 anos, foi transferido em 2010 para o FC Porto. Já o médio, de 21, trocou o Vélez pelo Atlanta United, dos EUA, este ano.