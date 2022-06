Vélez vence River na Libertadores e deixa... Enzo Fernández mais perto da Luz

O Vélez levou a melhor na primeira mão dos oitavos-de-final da Taça Libertadores sobre o River Plate. A jogar em casa, a equipa de Sarsfield triunfou por 1-0, com o único golo a ser apontado da marca de penálti, aos 15 minutos, por Janson.Apesar das despesas de jogo assumidas pelo millonarios, foi o Vélez que esteve várias vezes perto de aumentar o pecúlio, em especial no segundo tempo, com particular incidência para o tiro de Osorio à trave aos 90'+4. Na baliza, Franco Armani brilhou com um par de intervenções também no segundo tempo e evitou males maiores.Assim, quem está mais perto de Lisboa... é Enzo Fernández. O médio argentino, futuro reforço do Benfica, viajará para a Luz assim que for eliminado da Libertadores. Ora, o River precisa agora de ganhar em casa, na quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Portugal), para não cair já nesta fase.Enzo Fernández foi titular na equipa de Gallardo e cumpriu os 90 minutos.