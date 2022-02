Veríssimo aplaude Darwin e não dá garantia sobre Everton: «Características estão à vista de todos»

Na antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã, na Luz), Nélson Veríssimo foi questionado sobre o rendimento de Darwin no Benfica."Darwin é um dos bons jogadores que neste momento temos na nossa Liga e no nosso plantel. Tem a qualidade que todos lhe reconhecem. Já tive oportunidade de falar das suas características, não gosto muito de individualizar, mas claramente que o Darwin é um dos valores bons que existem na nossa liga e na nossa equipa", apontou esta sexta-feira.Questionado sobre a subida de rendimento de Everton e a possibilidade de poder deixar o Benfica para mercados ainda abertos, Veríssimo foi direto: "Garantias ninguém pode dar, os jogadores têm cláusulas de rescisão e com o mercado aberto e clubes interessados em bater a cláusula não há nada a fazer. É um jogador que tem vindo a crescer nos últimos jogos, a demonstrar a sua qualidade e que fez a estrutura do Benfica ir buscá-lo ao Brasil. As características estão à vista de todos, o que nos apraz salientar é que tem vindo a subir de rendimento. O coletivo estando forte permite também que as individualidades sobressaiam. Tentamos que os nossos jogadores e a equipa, treino após treino, fiquem mais fortes".