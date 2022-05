Veríssimo confirma estreia de mais dois jovens em P. Ferreira: «Há qualidade na formação do Benfica»

Nélson Veríssimo fez esta quinta-feira a antevisão do jogo do Benfica com o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, uma partida da última jornada da Liga Bwin, que se disputa às 20h30."O que esperamos é fazer um bom jogo e terminar com uma vitória. Apesar da situação das duas equipas estar definida, não deixa de ser um jogo importante, fora, frente a uma boa equipa. O César Peixoto tem feito um bom trabalho. Sabemos que teremos de estar muito bem e será necessário encarar este jogo como se fosse o primeiro de uma época."Não era a minha preocupação olhar para mim enquanto treinador. Quando se agarra numa equipa o desempenho do grupo vai dizer muito do trabalho do treinador. Mas quando abracei esta missão o importante era o que podia acrescentar à equipa. Tenho a consciência que a missão não terminou da forma que queríamos. Chegámos à final da Taça da Liga e não conseguimos vencer; não conseguimos chegar ao título nacional e tivemos a questão da Liga dos Campeões. Sabíamos que ia ser difícil mas que era possível. Tenho consciência que tudo fizemos para chegar ao final desta missão de forma bem-sucedida.""Acima de tudo será um Benfica à procura de ganhar, de fazer um bom jogo. Fruto das lesões que tivemos e dos castigos, haverá alterações, vamos levar jovens que ainda não tinham integrado a convocatória da equipa A. O Martim Neto, o Diego Moreira, regressam o Sandro e o Gouveia. O Tomás já faz parte da equipa A. Isto não quer dizer que o talento se esgote nestes jogadores. Ao longo deste percurso trabalhámos com vários jovens que integraram a convocatória, não quer dizer que por estarem estes e não outros que não existam mais com qualidade. Alguns amanhã poderão jogar de início ou entrar com o jogo a decorrer. Há qualidade na formação do Benfica, as oportunidades vão aparecerem mas eles têm de continuar a lutar como se não houvesse amanhã."