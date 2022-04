Veríssimo confirma notícia de Record: «Sandro e Gouveia viajam connosco»

Nélson Veríssimo confirmou a notícia esta quinta-feira a, ou seja, os jovens Sandro Cruz e Tiago Gouveia vão ser chamados para integrar a equipa principal do Benfica no jogo de amanhã, com o Marítimo."Agora estava-me a lembrar de uma notícia que saiu, e quero confirmar que o Sandro e o Gouveia viajam connosco", explicou.Depois, o treinador falou dos jovens que recentemente ganharam a Youth League: "Como treinador da equipa A, faz parte do meu trabalho ter esta visão transversal para o que se passa na formação, e depois sentir que há momentos para as apostas serem feitas. Quem está do lado de fora é mais fácil: 'porque é que não se aposta em A ou B mais cedo?'. Precisamos de ter cautela. Há jogadores que estão mais preparados numas fases do que outras. Olhamos para aquele grupo e vemos muita qualidade, certamente todos vão fazer carreira, mas se calhar só alguns conseguirão jogar na equipa A. Quem está neste lado também tem de perceber o momento exato para se dar essa oportunidade. E depois há a questão da continuidade. Isso é um trabalho que tem de ser feito logo a partir do início da época, para abrir espaço para que esses jovens possam ser integrados, para lhes mostrar o caminho. Certamente será isso que se deverá fazer no futuro".Entretanto, pode consultara lista de convocados dfo Benifca para o jogo com o Marítimo.