Veríssimo confirma: Rafa continua de fora das opções

Nélson Veríssimo confirmou esta sexta-feira que Rafa vai falhar o jogo com o Famalicão (amanhã, 18 horas, na Luz), tal como Record já adiantara "O Rafa ainda não vai estar disponível para amanhã. Teve uma lesão muscular, estamos a tentar recuperá-lo. Há uns jogos podia haver essa possibilidade, mas não foi possível. Amanhã não vai estar presente, vamos ver nos jogos a seguir. Não há nenhuma perspetiva para regressar. Ainda assim, ter em linha de conta que apesar de ser um jogador importante, temos qualidade nos outros jogadores do plantel, até em alguns que não têm dado tantos minutos, e o caso mais flagrante foi o do Gil Dias. Acabou por ter alguns minutos em Liverpool, entrou com o Sporting e acabou por fazer golo. Todos contam, têm de trabalhar ao máximo para mostrar que são opção válida, e têm de trabalhar sempre para dar resposta. Acima de tudo passar essa mensagem: todos contam e o treinador está feliz por saber que todos dão a resposta que têm vindo a dar, nomeadamente o Gil Dias e o Diogo Gonçalves", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.