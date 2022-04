Veríssimo: «Criámos oportunidades suficientes para não passarmos por aqueles momentos mais apertados no final»

O Benfica regressou este sábado às vitórias no campeonato ao bater o Marítimo, na Madeira, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que um golo de Darwin Núñez, logo aos dois minutos de jogo, acabou por decidir o resultado final na Choupana.

Em declarações no final da partida, Nélson Veríssimo enalteceu o "bom jogo" da sua equipa frente a uma formação que tem sido muito bem orientada por Vasco Seabra, a quem deixou alguns elogios.

"Fizemos um bom jogo, era importante darmos uma resposta do empate em casa com o Famalicão. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, o Vasco tem feito um excelente trabalho aqui no Marítimo basta olhar para a recuperação que a equipa teve desde a sua chegada. Acabámos por tornar o jogo mais fácil a partir do momento em que marcámos o golo cedo", começou por dizer o técnico das águias, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.



Expulsão facilitou a tarefa do Benfica na Choupana

"Fomos dominando o jogo, há a expulsão de um jogador do Marítimo que depois, em certa medida, facilita a nossa tarefa, fomos criando oportunidades suficientes para dilatar o resultado para não passarmos por estes momentos mais apertados no final do jogo, em que numa transição ou outra o Marítimo podia criar, e criou, situações de perigo e de algum frisson perto da nossa baliza. Ainda assim acho que controlámos bem essas situações. É um resultado justo, de uma equipa que soube dar uma boa resposta depois do empate que tivemos na Luz e agora é recuperar e pensar já no próximo jogo."

"Na minha opinião, jogámos contra menos um jogador e normalmente é nesse momento em que os jogos se tornam mais difíceis porque as equipas tendem em baixar o bloco, mas ainda assim conseguimos desmontar a teia do Marítimo. Há mérito, porque a forma como lá chegámos foi de forma criteriosa, mas também há mérito do guarda-redes do Marítimo [nas defesas que foi somando]."

Lançamento de Sandro Cruz e Tiago Gouveia

"Significa que há qualidade na formação do Benfica, são jogadores que eu conheço perfeitamente. Tinha a tranquilidade que a partir do momento em que fossem lançados que iam dar uma resposta positiva. O Grimaldo não veio a jogo por opção nossa, por ter quatro cartões e poder estar em risco para o próximo jogo. O Sandro Cruz esteve muito bem, nada a apontar para uma estreia. O Tiago Gouveia veio nessa perspetiva também. Achámos oportuno lançá-lo e houve também uma boa resposta."



Objetivos para os dois últimos jogos do campeonato

"Dois jogos, seis pontos e duas vitóiras. O clube que representámos é a isso que nos obriga. Sabemos que será difícil mas por isso que vamos lutar", terminou.