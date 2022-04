Veríssimo: «Darwin? Como benfiquista espero que vá por números próximos aos de João Félix»

O Benfica venceu este sábado o Belenenses SAD, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada da Liga Bwin, em que o grande destaque foi Darwin, que com um 'hat-trick' decidiu o jogo a favor das águias.

Darwin foi a figura. Com desenvolvimento que tem tido, vai ser difícil segurá-lo para o ano e está em equação ser uma das maiores vendas de sempre do futebol português?





"[Risos] O que é que acha? O Darwin é um excelente jogador, tem demonstrado toda a sua qualidade, tem ajudado muito a equipa e a equipa também o tem ajudado. É um jogador jovem, tem muito potencial e é verdade que em função do crescimento dele ao longo da época e fruto do rendimento dos jogos na Champions é natural que suscite o interesse dos grandes clubes europeus. De uma forma natural, acabará por sair - não sei se no final desta época ou na outra. Relativamente a números, como benfiquista espero que vá por números próximos aos de João Félix, mas isso é uma questão que não me compete. Mas no dia-a-dia com o jogador, percebemos que estamos perante um jogador diferenciado e todos os grandes jogadores suscitam interesse dos grandes europeus. O Darwin está nesse ponto", referiu Nélson Veríssimo na conferência de imprensa.