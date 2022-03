Veríssimo e a ausência de Darwin: «Não é isso que vai fazer com que não durma descansado»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez este sábado a antevisão à receção das águias ao Estoril, da 27.ª jornada da Liga Bwin (amanhã, 18h00)."Relativamente ao Estoril, muitos jogos já se passaram. Vamos jogar contra uma equipa que está confortável na classificação, vai acabar por atingir o seu objetivo, é trabalhada pelo mesmo treinador há pelo menos duas épocas, com ideia de jogo bem definida. Tivemos a oportunidade de os defrontar a época passada na Segunda Liga, com o mesmo treinador, subiram de divisão, mérito da estrutura, jogadores e treinador, que tem conseguido vincar as ideias. Espera-nos um jogo difícil em que sabemos que temos de estar no nosso melhor contra uma equipa que gosta de ter bola e coloca cinco jogadores no processo defensivo. Temos de estar focados na nossa forma de jogar, o objetivo passa por ganhar"."O sorteio ia ser sempre difícil, estamos nas oito melhores equipas da Europa. Relativamente à mudança de chip, temos jogadores muito experientes nesta abordagem, entre sair de um jogo de Champions e ir para a Liga Bwin. Há outros contextos que temos de ter em conta, depois deste jogo temos uma paragem para seleções. O nosso trabalho é de alerta e de sensibilização no sentido de dizer que para além do que está a envolver a equipa, amanhã temos pela frente um adversário de qualidade, que nos vai trazer dificuldades. O jogo em Amesterdão foi exigente em termos físicos e mentais, mas os jogadores certamente vão recuperar para darmos uma boa resposta"."O jogo do campeonato é uma oportunidade para todos, assim como as ausências do Darwin e do Taarabt. Abre portas para mais jogadores terem minutos. As escolhas têm a ver com o que perspetivamos para o jogo. No caso do Taarabt, teve oportunidade e mostrou rendimento, houve aposta na continuidade, e certamente que com o João Mário será o mesmo. Não está a ter tantos minutos como teve no passado, mas tem sido excecional nos treinos, com compromisso. Quando os minutos aparecerem, certamente vai dar uma resposta positiva, e aí poderá ter continuidade na utilização"."Relativamente à convocatória, mérito da equipa. Quando a equipa coletivamente está forte, as individualidades acabam por sobressair, e fruto do que é a qualidade dele, teve oportunidade de ser chamado com todo o mérito dele e da equipa, certamente dará resposta positiva. Quanto ao Gonçalo, não queria tanto direcionar só para ele. A equipa coletivamente está a crescer, a evoluir, mas naturalmente que o Gonçalo, pela capacidade que tem em jogar em diferentes posições, dá no momento defensivo mais consistência ao nosso processo defensivo. Em termos ofensivos, também nos acrescenta outras coisas. Naquilo que é o processo ofensivo e defensivo, sentimos que todos estão a evoluir e todos os jogadores contribuem para isso"."O plantel é constituído por 23 jogadores mais guarda-redes, em todos os momentos precisamos de estar preparados para isto. Nesta situação, fala-me do Darwin, mas para além do Darwin, temos o Gonçalo Ramos, o Yaremchuk e o Henrique Araújo. Temos de arranjar soluções para suprir essas ausências, e quem entrar vai dar resposta. Todos são importantes, não podemos lamentar as ausências, e temos de acreditar nos que vão entrar. Vemos a forma como eles trabalham todos os dias e temos consciência de que os que entrarem vão dar resposta. O Taarabt também não vai dar o contributo, mas não vai ser isso que à noite não me vai fazer dormir descansado"."É uma boa questão, pertinente, mas já sabíamos que a paragem ia existir. O calendário está definido, podemos olhar para a sequência de resultados mais recentes, a forma como a equipa tem jogado, e considerar que a paragem poderá não ser benéfica, mas sabíamos que ia acontecer. Temos de olhar para a importância do jogo com o Estoril, no dia em que se assinala o evento nas casas do Benfica, portanto esperamos contar com muita gente para o jogo de amanhã, tal como se tem verificado nos últimos. Temos de receber o Estoril, sabendo que vai ser um jogo difícil, e temos de valorizar aquilo que fizemos contra o Ajax e voltar a ganhar. Temos de saber que muitos jogadores regressam das seleções já perto do jogo com o Sp. Braga, e depois pensar no jogo com o Liverpool".