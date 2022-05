Veríssimo e a "cadeira de sonho" no Benfica: «No futuro esta porta voltará a abrir-se»

Depois de feito o balanço da época antes daquele que será o último jogo ao leme do Benfica (amanhã, frente ao Paços de Ferreira, às 20H15), Nélson Veríssimo não escondeu que "custa" deixa o clube da Luz."Claro que custa, é a segunda vez que passo por esta cadeira de sonho. Mas sei que no futuro esta porta voltará a abrir-se. Em dezembro, quando entrámos, a equipa estava a jogar de uma forma diferente e fizemos as alterações que achámos que devíamos fazer. Não é fácil fazer alterações com o campeonato a decorrer, é natural que a equipa não desse uma resposta efetiva logo nos primeiros jogos, mas fizemo-lo com consciência que isso podia acontecer. Termina com o jogo de amanhã a minha 2ª passagem nesta cadeira e acredito que num futuro próximo essa janela vai abrir-se novamente", afirmou esta quinta-feira em conferência de imprensa.