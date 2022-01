Veríssimo e a chamada de Henrique Araújo à equipa principal: «Reconhecemos a qualidade»

Henrique Araújo é a novidade dos encarnados na preparação do ataque à Taça da Liga. O avançado tem estado em destaque na equipa B do Benfica e vai ter agora uma oportunidade no plantel principal que tem em Yaremchuk e Gonçalo Ramos os únicos avançados disponíveis para a final four da competição.Nélson Veríssimo justificou a chamada do jovem e abriu a porta a mais subidas à equipa principal. "Falar do Henrique é falar de todos os jovens que fazem parte da formação e dizer que estamos atentos a tudo o que se passa na equipa B e dos sub-23, que estão mais próximos. Reconhecemos a qualidade. Sentimos a necessidade de chamar mais um e dos jogadores que compõem o plantel da equipa B ele estaria preparado. Pode vir um ou outro jogador em face de uma ou outra situação", afirmou o técnico dos encarnados.