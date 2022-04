Veríssimo e a continuidade no Benfica: «Se tiver de ficar fico, senão não fico»

Nélson Veríssimo fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o Liverpool da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (na Luz, às 20 horas) e foi questionado sobre a sua continuidade no Benfica."Agradeço a preocupação que todos estão a ter pela minha continuidade. Já disse na antevisão do Sp. Braga que é um tema com o qual não estou preocupado. Se tiver de ficar fico, senão não fico. Mais importante que isso são os jogos do campeonato e da Liga dos Campeões. Esse é o nosso foco e vai ser a nossa preocupação até dia 15 de maio. É aproveitar cada momento que estamos aqui, cada jogo, o meu futuro é o menos importante neste momento. Mais importante é chegarmos aos 'quartos' da Liga dos Campeões, que não acontecia há seis anos, e é pensar que estamos numa eliminatória em que se abre a possibilidade de alcançar as 'meias', algo que nunca aconteceu neste formato. Temos de nos agarrar a isso, e acreditamos que possa acontecer. Vamos lutar muito"."O Nélson Veríssimo olha para esta eliminatória como oportunidade para o Benfica chegar às 'meias'. Seria marcante, único na história do clube, e é isso que pretendemos cultivar nos jogadores. Mais importante que o treinador é a equipa, e quando falo na equipa não é o treinador ou jogador A, B ou C mas somos nós como um todo. Estamos todos com o mesmo objetivo: fizemos uma fase de grupos com todo o mérito, dos 'quartos' passámos o Ajax com todo o mérito, e agora estamos numa fase em que nos permite, correndo as coisas bem, chegar às 'meias'".