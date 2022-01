Veríssimo e a final com o Sporting: «O foco será sempre ganhar o jogo e trazer o título»

Nélson Veríssimo fez esta sexta-feira a antevisão da final da Allianz Cup, que o Benfica disputa amanhã frente ao Sporting, em Leiria, a partir das 19h45."Um dérbi é sempre um dérbi, os jogadores têm consciência disso, muitos têm dérbis e clássicos nas pernas, para outros será o primeiro. É um jogo diferente, com emoções diferenciadas em relação a outros, mas o objetivo é sempre o mesmo: lutar pela vitória e conseguir ganhar. Temos consciência que o clube não ganha um troféu há dois anos e meio, conhecemos a importância dos troféus, mas isso não traz mais nem menos responsabilidade relativamente ao que tínhamos no início da época.""O espírito positivista que temos. Não quero falar do passado, não me ficaria bem, o pensamento tem de ser virado para o futuro. Fizemos a análise do Sporting, sabemos como defender, comoatacar... Se conseguimos colocar essas competências, mais o momento de transição, acredito que o jogo vai correr bem.""É um jogador com qualidade e se jogar será uma mais-valia para o Sporting. Temos de estar focados no que temos de fazer no jogo, obviamente tendo em conta as características dos jogadores da equipa adversária.""No meu entendimento, vejo-o com características para fazer a posição 8. Nos clubes onde jogou viu-se que são áreas que consegue pisar com alguma naturalidade, competência e bastante critério. Mas temos de olhar também para o plantel e fazer sentir que para amanhã todos contam, os jogadores têm dado resposta positiva em termos de entrega e todos são solução para o onze.""O impacto tem a ver com o jogo ditar uma derrota ou vitória. Trabalhar sobre vitórias é sempre melhor. Vamos com um espírito muito positivo porque acreditamos no que estamos a fazer, o foco será sempre ganhar o jogo e trazer o título."