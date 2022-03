Veríssimo e a forma como Yaremchuk reage à situação na Ucrânia: «Tem sido um exemplo»

Nélson Veríssimo deixou elogios à forma como Roman Yaremchuk tem lidado com a atual situação de crise na Ucrânia e voltou a demonstrar o apoio de todo o clube ao avançado ucraniano."O Benfica tem dado todo o apoio possível nestas circunstâncias, mas ele tem sido um verdadeiro exemplo para todos nós. Perante a situação que se vive no seu país, tem-se entregue de uma forma bastante intensa na preparação dos jogos, nos treinos. Quase que diríamos que aos nossos olhos não se passa nada. Temos falado diariamente com ele e esperamos que isto dure o menos tempo possível. Os bons exemplos são para ficar, resta-nos dar-lhe o nosso apoio no dia a dia no que precisar", frisou o técnico do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, de quem espera sentir dificuldades."Um adversário complicado, num campo tradicionalmente difícil, mas contamos com o apoio dos nossos adeptos para superar este difícil obstáculo. Tem qualidade na sua forma de atacar, mas também nos processos defensivos e não sofre muitos golos. Vai ser um jogo difícil para nós. Temos de estar a um nível muito elevado, com uma entrada forte para, de início, mostrarmos ao que vamos. Temos de impor o nosso jogo e se isso acontecer certamente que iremos trazer os três pontos", vincou, lembrando também algumas palavras de Rui Costa com vista aos jogos que se seguem."Tal como disse o presidente, a exigência mínima aqui é vencer. Nessa perspetiva vamos a jogo sabendo da sequência de resultados que tivemos no passado, mas sabemos o que queremos para futuro e o objetivo para os próximos jogos é vencer todos. Contamos com adversários difíceis, mas cabe-nos a nós preparar a equipa da melhor forma, na qualidade de jogo e lutar pela vitória. Contamos com o apoio dos adeptos, é uma força que temos e galvaniza os jogadores.", concluiu.