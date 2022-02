Veríssimo e a ida de Rui Costa ao balneário: «Temos de ter uma reação às palavras do presidente»

Nélson Veríssimo fez este domingo a antevisão do jogo do Benfica com o Tondela, da 21.ª jornada da Liga Bwin, que se disputa amanhã, a partir 19 horas, no Estádio João Cardoso."Quando o presidente vai ao balneário manifestar a sua opinião relativamente ao momento da equipa, obviamente todos ouvimos com atenção e temos de ter uma reação a essas palavras. Ele sublinhou o que nós no final do jogo estávamos a sentir, frustração por não temos ganho o jogo em casa frente a Gil Vicente. Transportámos as ideias do presidente, as nossas e as dos jogadores para a semana de trabalho, sabemos as responsabilidades que temos. Foi uma semana dentro do compromisso dos jogadores, mas com o impacto das palavras do presidente no balneário a seguir ao jogo que tivemos em casa.""A garantia que podemos deixar é que reconhecemos a fase que estamos a atravessar, mas sabemos o que estamos a fazer. O que temos de corrigir, o que melhorar nas dinâmicas da equipa, temos grande motivação. Este foco estende-se à equipa, à equipa técnica e à estrutura. Esperemos que isso se traduza em vitórias. Em momento algum vamos abdicar dos ideais deste clube, que é lutar pela vitória. Contamos com a ajuda dos adeptos. É natural que haja manifestações de desagrado, os resultados não estão a ser positivos, aceitamos as críticas, mas trabalhamos dia a dia com empenho para reverter a situação.""Obviamente que a questão das arbitragens não justifica tudo mas contribui para a situação. Desde a minha entrada aqui, com o jogo no Porto, tivemos situações que nos causam apreensão. Recordo-me do golo no Dragão, uma receção do Fábio Vieira com o braço que dá golo; houve aqui um golo do Moreirense, em que o ponta de lança está em fora de jogo e interfere na ação, esse golo devia ter sido invalidado."