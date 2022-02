Veríssimo e a situação de Yaremchuk: «Se mexe connosco, faço ideia como ele se sentirá»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nélson Veríssimo abordou este sábado a situação de Roman Yaremchuk, avançado ucranano que não esconde a preocupação pela situação que se vive no seu país, onde tem a família e amigos."Naturalmente está combalido como todos nós estamos. É uma situação terrível, dramática, fazemos uma pequena ideia do que se passa porque estamos a acompanhar à distância. Ele e outros compatriotas têm familiares na Ucrânia. Ele vive tudo por dentro e resta-nos proporcionar-lhe tudo o que precisa. Tem feito questão de treinar e mostra-se disponível para amanhã, mas precisamos de ter consciência que se mexe connosco, faço ideia como ele se sentirá... É uma situação lamentável, difícil de perceber como acontece nos dias de hoje, às portas da Europa, e é nosso desejo que se resolva rapidamente. Resta-nos ter consciência que possa haver um ou outro momento em que ele precise de nós. É muito difícil para todos", afirmou na antevisão ao jogo com o V. Guimarães (amanhã, 18 horas).