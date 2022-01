Veríssimo e as contas do título: «Há que ter consciência da situação em que estamos»

Face à derrota do Sporting, o Benfica encurtou para quatro pontos a desvantagem para o segundo classificado mas Nélson Veríssimo garantiu que a filosofia dos encarnados se mantém a mesma."Há que ter consciência da situação em que estamos. Há que ir jogo a jogo, lutar pela vitória em função daquilo que são os objetivos do clube. Sabemos de antemão que o principal desses objetivos é encurtar distâncias. Conseguimo-lo para uma das equipas [Sporting] que vai na frente. Agora temos de continuar o nosso caminho", referiu em declarações à BTV após o triunfo sobre o Paços de Ferreira (2-0)."Quando a nossa equipa está ligada com o público, ela transcende-se. Houve vários momentos no jogo que fez essa diferença. Foi um sentimento diferente mas enquanto adjunto já tinha experienciado essa situação. Queremos que continue a acontecer no final do campeonato."