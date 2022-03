Veríssimo e as tochas atiradas pelos No Name: «Foi uma manifestação dos nossos adeptos»

Nélson Veríssimo reagiu à interrupção feita no Portimonense-Benfica ao minuto 30. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro em Portimão, o treinador das águias justificou o lançamento de tochas por parte do GOA No Name Boys como "uma manifestação" dos adeptos benfiquistas, assumindo que o árbitro limitou-se a cumprir os regulamentos do jogo."O árbitro deu a devida compensação. Os jogadores estiveram concentrados no jogo. Foi uma manifestação dos nossos adeptos. Naquele momento aproveitámos para fazer algumas retificações. São coisas do jogo. O árbitro aplicou o regulamento", atirou.Recorde-se que antes desta intervenção dos adeptos benfiquistas, o encontro já tinha estado interrompido para socorrer um apanha-bolas junto a uma das linhas laterais do relvado.