Veríssimo e o apelo de Rui Costa: «O mais importante é sabermos a resposta que temos de dar amanhã»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão ao clássico deste sábado frente ao FC Porto (18h), da 33.ª jornada da Liga Bwin, que se joga no Estádio da Luz."Afirma bem quando diz que são equipas que se conhecem bem fruto dos confrontos que já tiveram esta época e consoante os anos anteriores. Não sei se haverá alguma surpresa, mas o mais importante é a preocupação relativa a como nos vamos apresentar amanhã, saber o que temos de fazer, reconhecer que vamos defrontar uma grande equipa e que temos estado num nível muito bom. A equipa trabalhou bem, está confiante, sabemos da importância do jogo, são duelos imprevisíveis, mas estamos confiantes que vamos dar uma boa resposta e o objetivo passa por conquistar os três pontos"."Relativamente à mensagem, o presidente diariamente está connosco, fala várias vezes à equipa, não posso atribuir momentos diferenciados relativamente à conversa. Dentro das intervenções que tem tido, acabou por ser natural mais uma vez dirigir-se à equipa, não vejo que seja muito relevante em comparação com outras intervenções. É mais um jogo, sabemos da sua importância. O mais importante é sabermos a resposta que temos de dar amanhã, e estou pleno de confiança no que vamos fazer. Ainda nos faltam dois jogos. Temos o de amanhã e ainda vamos jogar contra o Paços de Ferreira. Não é minha ideia projetar o futuro e o passado, o meu foco é o presente e estes dois jogos"."Estamos a falar em cenários e de um pressuposto que na nossa cabeça não entra. Sabemos as circunstâncias que o jogo envolve, e a única coisa que temos de ter na nossa cabeça é a vitória. Tenho-o dito nas últimas jornadas e à medida que o campeonato vai caminhando para o fim, o nosso objetivo passa por ir vencendo e é exclusivamente isso que temos na cabeça: receber o FC Porto em casa, ganhar, e tudo o resto são meras especulações, conjunturas e cenários"."Sabemos que implicações o resultado de amanhã tem. Temos de valorizar por ser um clássico, de caraterísticas diferentes, e ambas as equipas querem sair vencedoras e lutar pela vitória. Esse vai ser o nosso objetivo. Esta equipa já deu provas que está à altura dos jogos de maior dificuldade, Ajax, Liverpool, jogo em Alvalade... acima de tudo acreditamos muito no que andamos a fazer, a construir, os jogadores acreditam no seu valor. Naturalmente uma das mais-valias foi saber-se adaptar ao que os adversários podem ir criando em termos de problemas, mas acima de tudo potenciar as qualidades da nossa equipa. O nosso foco amanhã, independentemente de tudo o que possa estar à volta do jogo, é ganhar e festejar a vitória no final"."O Nélson aqui é o menos importante. Se houver tributo é à equipa. Acho que o foco da equipa, independentemente das circunstâncias do jogo que podem ditar um cenário, é jogar para tentar ganhar o jogo. É com essa mentalidade e objetivo que temos de entrar, porque o jogo em si já vai ter a carga natural daquilo que é um clássico. Os jogadores sabem da importância, é um jogo que desperta diferentes emoções, paixões, é intemporal, independentemente do momento das equipas. Tudo isto dá-nos a serenidade para acreditar que vamos dar uma boa resposta frente a um bom adversário como o FC Porto"."É irem. Temos consciência que não foi uma boa época enquanto clube, o nosso principal objetivo naturalmente seria o campeonato e estamos tristes, mas a verdade é que em vários momentos os adeptos e sócios mostraram que podem fazer a diferença. Já o sentimos tanto no Estádio da Luz como nas deslocações, e amanhã naturalmente também o vão fazer. Venham para ver a equipa, para ajudar, e para fazer a diferença como 12.º jogador. Histórico? Temos consciência disso. Tivemos presentes, jogadores, e eu enquanto equipa técnica, na última vitória no Dragão e sabemos que não é favorável, mas acreditamos que podemos reverter a situação. Foi com base nisso, em conhecer a qualidade do adversário, que demos resposta em outros jogos. Fizemos a análise do adversário, e vamos tentar explorar o que, no nosso entendimento, são os pontos mais frágeis do FC Porto. Temos de olhar para os nossos jogadores e potenciar essa forma de jogar. E não me venham dizer que a nossa equipa é só transição porque não é, tivemos muitas situações com posse de bola nesses jogos mais difíceis. Potenciar as caraterísticas individuais e as ideias de jogo do coletivo, e estamos convictos que amanhã vamos estar a festejar... a vitória, obviamente, porque de resto não temos para festejar mais nada"."Isso é uma questão de balanço. Tenho dito que gostaria de fazer os balanços na próxima semana, na jornada que antecede o fim do campeonato. É um facto, sentimos que a equipa está mais segura no processo defensivo. Tivemos muitos jogos também a marcar consecutivamente, naturalmente a equipa foi crescendo nas dinâmicas ofensivas pelas rotinas, dentro do que tem sido a ideia proposta, assim como no processo defensivo. Cada jogo e cada adversário coloca-nos um problema diferente, e nós temos conseguido fazer micro adaptações. Amanhã, o FC Porto vai colocar-nos diferentes questões comparativamente ao que foi o jogo com o Marítimo e com Famalicão. Cada adversário tem uma forma de defender, atacar, e temos de ter em conta que em momentos temos de fazer micro adaptações para contrariar as outras equipas".