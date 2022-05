Veríssimo e o golo anulado a Darwin: «Desde que chegámos, existiram muitas situações ambíguas do VAR»

O FC Porto sagrou-se campeão nacional ao bater o Benfica por 1-0 na Luz."Acho que o jogo fica marcado pelo resultado. Não conseguimos ganhar que era o nosso objetivo, mas a equipa fez um bom jogo e há que reconhecer isso. A equipa chegou com critério ao último terço. Tenho ideia que criámos oportunidades de golo e uma delas acaba por ser anulada pelo VAR por dois centímetros. Fica o resultado num jogo que sabíamos que seria difícil para nós. Não era o resultado que queríamos, mas a equipa deu uma boa resposta naquilo que foi o jogo jogado", considerou Nélson Veríssimo."À medida que o jogo foi correndo para o final, a equipa foi perdendo algum descernimento. Na parte final jogámos mais com o coração do que com a razão e num momento de transição, depois de um canto em que podíamos criar perigo na baliza do adversário, acabamos por sofrer o golo. Foi pena em função do jogo que fizemos, terminar com este resultado"."Aquilo que sentimos e posso falar desde que chegámos a partir de dezembro, existiram muitas situações ambíguas do VAR. Anular um golo por dois centímetros é sempre difícil de aceitar, porque há um frame mais à frente, outro mais atrás e isso pode fazer toda a diferença. Ainda assim, se o golo fosse validado, certamente a equipa teria outra tranquilidade. Entrámos de forma competente, tendo em conta as circunstâncias e fizemos um jogo competente. Em função do resultado é natural que a equipa fosse arriscando mais, sem tanto critério a chegar ao último terço, mas o que fica é que os jogadores fizeram tudo para conseguir a vitória", disse o técnico das águias, em declarações à BTV.Entrada de Seferovic e Yaremchuk"À medida que o jogo foi passando, sabíamos que o resultado não era o que queríamos e fomos arriscando. Descaímos o Darwin para a esquerda, para uma zona do terreno que gosta de pisar para fazer movimentos interiores e procurar situações de remate. Com o tempo sentimos a necessidade de meter mais gente na frente, primeiro o Seferovic e depois o Yaremchuk. Não para jogarem lado a lado, mas para um afundar a linha defensiva do adversário e outro procurar o espaço entrelinhas. Não conseguimos aquilo que queríamos, que era marcar.