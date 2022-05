Veríssimo e o jogo com o FC Porto: «Esperamos festejar a vitória, porque de resto não temos mais nada...»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão ao clássico de amanhã (18h) frente ao FC Porto, frisando que espera que a equipa contrarie o histórico favorável aos dragões em anos recentes."É irem. Temos consciência que não foi uma boa época enquanto clube, o nosso principal objetivo naturalmente seria o campeonato e estamos tristes, mas a verdade é que em vários momentos os adeptos e sócios mostraram que podem fazer a diferença. Já o sentimos tanto no Estádio da Luz como nas deslocações, e amanhã naturalmente também o vão fazer. Venham para ver a equipa, para ajudar, e para fazer a diferença como 12.º jogador. Histórico? Temos consciência disso. Tivemos presentes, jogadores, e eu enquanto equipa técnica, na última vitória no Dragão e sabemos que não é favorável, mas acreditamos que podemos reverter a situação. Foi com base nisso, em conhecer a qualidade do adversário, que demos resposta em outros jogos. Fizemos a análise do adversário, e vamos tentar explorar o que, no nosso entendimento, são os pontos mais frágeis do FC Porto. Temos de olhar para os nossos jogadores e potenciar essa forma de jogar. E não me venham dizer que a nossa equipa é só transição porque não é, tivemos muitas situações com posse de bola nesses jogos mais difíceis. Potenciar as caraterísticas individuais e as ideias de jogo do coletivo, e estamos convictos que amanhã vamos estar a festejar... a vitória, obviamente, porque de resto não temos para festejar mais nada".