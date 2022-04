Veríssimo e o jogo com o Liverpool: «Os adeptos querem é que consigamos vencer o Belenenses SAD»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Belenenses SAD, da 29.ª jornada da Liga Bwin, que se joga amanhã pelas 18h00."Vai ser um jogo difícil, uma equipa que nos últimos quatro jogos tem vindo sempre a pontuar, ganhou o último jogo. Olhando para os jogos que ainda têm, e a diferença pontual para os lugares mais acima, naturalmente o Belenenses SAD tem todas as aspirações para acreditar na luta pela manutenção. Estamos preparados para um jogo difícil, em que provavelmente eles não têm muito a perder e poderão montar um bloco médio-baixo para explorar a transição, e temos de reconhecer qualidade e mérito. Alterações... acima de tudo temos de perceber que desde a paragem das seleções, num ciclo de 15 dias temos cinco jogos de grau elevado, inclusive o de amanhã. As decisões vão ser feitas consoante a gestão mais física, e vamos escolher os que estão mais aptos e consoante a nossa estratégia para o jogo, nunca desvalorizando o jogo de amanhã"."Os adeptos querem é que façamos um bom jogo e que consigamos vencer o Belenenses SAD. Claro que depois temos um jogo bastante difícil em Liverpool, com um resultado que torna a nossa missão mais difícil mas não impossível. A seu tempo direcionamos o foco para esse jogo. Amanhã temos de estar ao nosso melhor nível para vencer o Belenenses SAD, e para já é essa a nossa preocupação"."Temos de nos adaptar. Sabemos que a Champions tem uma exigência diferente no que é a preparação mental, o próprio jogo tem nuances que levam os jogadores a ter de dar respostas diferentes. É outra exigência técnica, tática... temos de ter a capacidade de mudar esse chip e também é por aí que se vê a qualidade dos jogadores individualmente e também dos treinadores. Temos de nos saber adaptar às circunstâncias do jogo e contexto, sabendo que o objetivo passa sempre por ganhar e fazer uma exibição condizente com o historial do clube, seja contra Beleneneses SAD ou Liverpool"."Não tenho nada a acrescentar. O clube tomou uma posição, o nosso presidente já falou sobre o tema. Já lá vai, já está arrumado, e agora é direcionar para o jogo de amanhã mediante um ciclo de jogos importante para a nossa equipa"."É um bom jogo para todos os que tiverem oportunidade de jogar amanhã. Equipa ainda não está fechada. Independentemente de jogarem muito ou pouco, quem tem jogado tem tido boa capacidade de resposta. Depois cabe ao treinador. Jogando muito ou jogando pouco os jogadores têm dado resposta. Há jogadores que não têm tido tantos minutos como desejariam, mas que causam boas dores de cabeça porque fico a pensar em soluções".