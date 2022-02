Veríssimo e o momento defensivo do Benfica: «É uma preocupação que nos tem acompanhado»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo contra o Boavista da 23.ª jornada da Liga Bwin, a jogar na sexta-feira pelas 20H15."Uma equipa que pratica um futebol positivo dentro do que é a ideia de jogo do treinador. Ainda mais importante que isso é concentrarmo-nos no que temos que fazer, no nosso jogo ofensivo, na maneira como temos de defender. Espera-nos um jogo competitivo, em que temos de estar com níveis elevados para sairmos de lá com o objetivo conseguido que é obviamente, para além de fazer um bom jogo, conquistar os três pontos. Relativamente ao Grimaldo, está convocado para amanhã"."O jogo mais importante para nós é o de amanhã. Sabemos o que vem a seguir mas o mais importante é o Boavista tendo em conta os nossos objetivos para esta Liga, e é lá que está toda a importância"."Obviamente que olhámos para esse jogo. Na minha opinião, o facto de os jogadores que estiveram nas seleções regressarem, pode alterar as dinâmicas. Mas claro está que tivemos esse jogo em linha de conta, da mesma forma que o Petit fez em relação ao nosso. Temos de ver as debilidades que podemos aproveitar neles, e quais os aspetos mais importantes que temos de analisar no seu jogo ofensivo. Têm dinâmicas muito interessantes, diferentes à esquerda e à direita, são muito competentes a defender e esperamos um jogo competitivo"."Não sei se terá peso ou não. Vai caber ao treinador recuperar os jogadores, não sei se terá peso mas julgo que não, tendo em conta a equipa frente à qual o Sporting jogou. O nosso foco está no que controlamos, como treinamos e jogamos, e o objetivo passa por encurtar distâncias para eles"."Ainda temos o jogo com o Boavista para fazer. Obviamente que me preocupa, mas olhamos para o processo como um todo e não é só nisso que nos focamos. Sofremos alguns golos em situações de bola parada. Temos de perceber onde a equipa está bem para potenciar essas situações e olhar pelo lado contrário para arranjar estratégias para corrigir as situações onde estamos menos bem, de forma a acrescentar mais-valias ao comportamento coletivo. É uma preocupação que nos tem acompanhado desde início e que acima de tudo vamos trabalhar para o jogo com o Boavista".