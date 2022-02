Veríssimo e o polémico FC Porto-Sporting: «Não é a melhor maneira de promover a nossa Liga»

Nélson Veríssimo fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Boavista, agendado para amanhã, no Bessa (20H15) e abordou o polémico clássico entre FC Porto e Sporting."Tal como a maioria das pessoas que gosta de futebol, obviamente que segui com particular interesse. É um jogo diferente e, em termos de jogo jogado, foi bastante interessante. Relativamente ao depois, acho que já se falou muito e as pessoas envolvidas já deram a sua opinião devido às reflexões que todos devemos fazer. Temos de promover os nossos jogos e a nossa liga lá fora, e aquela não é a melhor maneira de o fazer. Os envolvidos falaram da questão da reflexão, envolvendo todos os agentes do futebol. Acho que é um tema que já foi falado, e no que me diz respeito é preocupar-me com o jogo de amanhã", afirmou.