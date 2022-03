Veríssimo: «É obrigatório ganhar todos os jogos. Não tem acontecido tantas vezes como gostaríamos»

Boa disposição no último treino do Benfica antes do jogo com o Ajax



Boa disposição no último treino do Benfica antes do jogo com o Ajax

Nélson Veríssimo não esconde que o Benfica tem a obrigação de ganhar ao Ajax na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (amanhã, às 20 horas), mas... não só. Na antevisão ao jogo de Amesterdão, o treinador dos encarnados apontou a objetivos maiores."É obrigatório ganhar todos os jogos. Não tem acontecido tantas vezes como gostaríamos, mas sabemos que temos um jogo contra um adversário difícil numa fase a eliminar, e o nosso objetivo é sempre ganhar e neste caso passar à fase seguinte. Pela envolvência é um jogo com caraterísticas diferentes, mas a equipa certamente dará uma boa resposta para passar à fase seguinte da competição", afirmou.Questionado sobre o que é necessário fazer para renovar contrato para o ano com o Benfica, numa altura que a equipa tem dado alguns sinais de melhoria, o treinador foi claro: "Neste momento não é a minha preocupação. A minha nem a nossa, do staff técnico. A nossa preocupação são as semanas de treino e preparar as semanas seguintes, isso é o mais importante. Temos de olhar para as caraterísticas dos nossos jogadores, equipa, saber o momento que estamos a atravessar. No final deste projeto, queremos ver crescimento nos jogadores e na equipa comparando à altura em que entrámos, e é esse o objetivo".E prosseguiu: "Os balanços são no final de um percurso e de um trajeto. Sabemos que o campeonato termina contra o Paços de Ferreira, e aí fazemos isso. Agora, estamos no decorrer de algo, ainda temos sete ou oito jogos da Liga, pelo menos mais um da Liga dos Campeões, e acredito que se estivermos no mesmo nível temos possibilidade de fazer um bom jogo contra o Ajax e passar à eliminatória seguinte".