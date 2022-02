Veríssimo: «É preciso termos tanto prazer sem bola como quando estamos a atacar»

Nélson Veríssimo fez a antevisão à receção do Benfica ao Ajax, desta quarta-feira (20H00), da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões."Será uma estreia como treinador principal, num jogo e numa competição importante, será sempre um jogo diferente. Mas mais importante que isso é ser um jogo importante para a equipa, de uma eliminatória da Champions, e não há maior motivação do que essa. Reconhecer que vamos defrontar um adversário com muita qualidade, das melhores equipas da Europa, com grande poderio ofensivo, mas tal como eles analisaram a nossa equipa, nós analisámos a deles e é preciso reconhecer que assim como têm os seus pontos fortes, também têm pontos fracos que podemos explorar. Estamos prontos"."Claro que sim. Não tenho dúvidas nenhumas. A questão emocional tem a ver com os resultados, fisicamente é uma questão que não percebemos porque é colocada. Pode-se colocar a questão dos últimos minutos em alguns jogos, em que não conseguimos dominar o jogo, mas não achamos que isso seja questão física. Temos de ter capacidade de roubar a bola ao adversário e manter a posse e temos de melhorar isso. Mas o jogo de amanhã é de caraterísticas completamente diferentes onde essas questões não entram. Amanhã entra a capacidade dos jogadores e como se prepararam para passar esta eliminatória"."Claro que sabemos que temos jogadores em risco, mas isso não interferiu em nada na preparação. Relativamente ao poderio ofensivo, sabemos e reconhecemos esse poderio, e tivemos de identificar as dinâmicas de jogo que têm, e estabelecer estratégias para conseguir superar esse poderio. Não nos podemos focar só nisso, é preciso focar no que podemos, devemos e vamos fazer com bola, tendo em conta o que identificámos defensivamente na equipa do Ajax, sendo que sofrem poucos golos. Mas há determinadas dinâmicas que podemos criar para explorar as fragilidades defensivas deles"."É importante a forte adesão dos adeptos e sócios. É o apoio extra com que contamos, e a equipa alavancada por esse apoio transforma-se. Num jogo desta dimensão, um resultado positivo dá sempre um conforto à equipa, e nós reconhecendo a capacidade e qualidade do adversário, também sabemos que temos qualidade para eles. É um jogo entre duas equipas e vamos olhar ao que é o percurso do Ajax na fase de grupos da Champions, é uma das três equipas que fez o pleno. Temos de reconhecer a qualidade deles e a partir daí desmontar os processos e implementar as nossas ideias, e acredito que isso vá passar para os jogadores e para o jogo de amanhã"."Isso era uma conversa que nos levava muito tempo. Acima de tudo, reconhecer que eles têm uma orientação, estratégia, fio condutor muito bem definido há muitos anos e que é transversal da formação à equipa A. Não conheço em pormenor, mas é reconhecer que existe uma grande estabilidade na ideia de jogo, no estilo implementado, na continuidade do treinador... ao longo do tempo isso faz toda a diferença, mas para comparar um com o outro precisava de um conhecimento mais profundo da política do Ajax. Olhando para o topo da pirâmide, a principal diferença é mais estabilidade, continuidade nas ideias de jogo, trabalho do treinador, e isso ao longo do tempo faz a diferença"."No que é o dia a dia, as rotinas, o trabalho, não. Mas num subconsciente acredito que seja um jogo diferente. Logo na conferência estão o dobro dos colegas que costumam estar e eles sentem isso. Mas na preparação não, são profissionais de alto nível, sabem que têm de se preparar da mesma forma independentemente do adversário contra quem jogamos. O profissionalismo nunca é colocado em causa, mas o que é pedido é que temos de estar com alto grau de compromisso, muito ativos, ter prazer em ter a bola e não ter. Há momentos em que certamente não vamos ter a bola amanhã e precisamos de ser consistentes e ter prazer a defender"."Isso nós sabemos, mas não vou partilhar. Acima de tudo, reconhecer que é um jogador de corredor, mais que o Tadic. Perto de zonas de finalização procura movimentos interiores, e é um dos muitos jogadores deles que temos de ter em conta, para além da ideia coletiva. Ele particularmente merece uma atenção mais cuidada, mas não vamos olhar só ao que é individual"."Naturalmente pela experiência que tem, não só pelo número de jogos mas pelos clubes onde passou, tem uma importância diferenciada em função dos contextos competitivos onde já esteve. É um jogador importante mas tal como todos os outros o são, até os mais novos".