Veríssimo e um novo treinador para o Benfica: «Falo com o presidente e estou a par do que está a acontecer»

Nélson Veríssimo fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Sp. Braga, encontro que abre amanhã a 28.ª jornada da Liga Bwin (20H15). Confrontado com as notícias sobre a possível chegada de Roger Schmidt para orientar o Benfica na próxima temporada, o treinador dos encarnados foi taxativo."O meu futuro é o que menos me preocupa. Sou treinador do Benfica com muita honra e orgulho, sei da minha tarefa, da minha missão. Relativamente aos nomes, tenho tido conhecimento de alguma coisa que tem saído na imprensa, apesar de não ter a preocupação diária de seguir isso. Acaba por ser natural, o Benfica é um grande clube, há conhecimento que o treinador que está no Benfica tem contrato até final da época e é natural que apareçam outros nomes. Posso acrescentar que diariamente falo com o presidente, estou a par do que está a acontecer, temos uma estratégia definida até ao final da época e o meu foco é nos jogos que faltam. Vamos ter um ciclo de sete jogos para a Liga Bwin, mais outros para a Champions, e é com isso que estamos comprometidos: preparar a equipa para o dia a dia. Vamos ter dois dérbis lisboetas, dois jogos difíceis com o Liverpool, mas antes disso ainda temos o jogo com o Sp. Braga e é com isso que tenho de me preocupar".E prosseguiu: "Não me queria alongar muito mais. As notícias vão surgindo. O que tem de ficar bem claro é que não é algo que me afete, nem a mim nem à minha equipa técnica. O nosso foco está na preparação do jogo. Mais uma vez sublinhar que estamos em contacto com o presidente. É um assunto na ordem do dia, mas o meu foco está na preparação dos jogos que faltam. Tudo o resto, com o tempo se verá e não me suscita preocupação".Questionado sobre se os rumores sobre o novo treinador afetam a equipa, Veríssimo respondeu com um redondo "não". "Sinceramente acredito que alguns possam estar a acompanhar as notícias, mas a melhor avaliação que podemos ter é a resposta que dão no dia a dia, é o melhor indicador para perceber se eles estão ligados ou não. Aliás, desde que chegámos à equipa A, não tenho nada a dizer relativamente ao compromisso para os treinos e jogos. Relativamente ao assunto, estamos encerrados".