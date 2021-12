Veríssimo estava no norte e foi chamado para regressar ao Seixal

Nélson Veríssimo estava hoje com a equipa B do Benfica no norte do país mas foi chamado ao Seixal, para assumir a equipa principal dos encarnados e orientar o treino desta tarde.A saída de Jorge Jesus e da respetiva equipa técnica obrigou os responsáveis encarnados a recorrerem interinamente ao treinador da equipa B, afinal, o Benfica tem quinta-feira um importante jogo com o FC Porto, no Dragão.O Benfica B defronta hoje, às 18 horas, o Feirense, na 16.ª jornada da 2.ª Liga.