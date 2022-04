Veríssimo falha de novo à terceira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nélson Veríssimo continua sem conseguir três vitórias consecutivas desde que foi promovido a treinador principal do Benfica. Antes da derrota de ontem, as águias tinham vencido Ajax (1-0) e Estoril (2-1), mas a quebra na tentativa de alcançar uma série de três triunfos já tinha acontecido noutras alturas com o atual treinador.





Depois de derrotarem Tondela (3-1) e Santa Clara (2-1) em fevereiro, os encarnados tropeçaram diante do Boavista. Mais recentemente, o Benfica bateu V. Guimarães (3-0) e Portimonense (2-1), mas depois o Vizela impôs às águias um empate na Luz (1-1).