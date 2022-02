Veríssimo: «Gil Vicente tem dinâmicas que refletem a qualidade do treinador e jogadores»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta terça-feira a antevisão à receção ao Gil Vicente, da 20.ª jornada da Liga Bwin, marcada para quarta-feira pelas 19H00, e confirmou a ausência de Seferovic."Sabemos que vai ser um jogo dificil, o Gil Vicente tem vindo a fazer um campeonato tranquilo e está em quinto lugar com todo o mérito. Não sofrem muitos golos, têm dinâmicas ofensivas muito vincadas e interessantes, que refletem a qualidade do plantel e do treinador. Esperamos um jogo complicado em nossa casa. É importante reconhecer as fragilidades e qualidades do nosso adversário, mas o mais importante é focar na nossa equipa"."Ainda está fora do jogo para amanhã. Não sei exatamente quando poderemos voltar a contar com ele".