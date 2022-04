Nélson Veríssimo: «Há sinais que os jogadores dão logo quando fazem falta para penálti»

O Benfica empatou (0-0) na receção ao Famalicão, em jogo da 31.ª jornada da Liga Bwin, um resultado que complica as contas das águias na tentativa de alcançar ainda o segundo lugar da tabela classificativa.

Em declarações no final da partida, Nélson Veríssimo lamentou a falta de eficácia ofensiva da sua equipa, assinalando as "várias oportunidades de golo" que o Benfica conseguiu criar esta tarde.

"Um jogo em que nós fomos superiores em tudo menos na concretização das oportunidades que tivemos, a equipa não começou o jogo como queríamos mas foi crescendo com o desenrolar do jogo. Já estávamos a contar que o Famalicão, a necessitar de pontos, pudesse jogar mais baixo, com uma linha mais larga na sua amplitude. Tivemos dificuldades em contrariar esse posicionamento, especialmente na primeira parte", começou por dizer, defendendo a ideia de que ficou por marcar um penálti já perto do final do encontro.

Benfica pediu penálti neste lance diante do Famalicão, árbitro e VAR mandaram seguir Benfica pediu penálti neste lance diante do Famalicão, árbitro e VAR mandaram seguir

E prosseguiu: "Na segunda parte, isso foi conseguido. Corrigimos algumas coisas, fomos criando várias oportunidades de perigo e de golo que não conseguimos concretizar. Os dados estatísticos valem o que valem. Parece-me também [que é penálti], mas já é recorrente, há sinais que os jogadores dão logo quando fazem falta para penálti. É inequívoco. Já vi as imagens e parece-me uma situação passível para ser assinalado. Ainda assim, fica registado. Eu tive esse comentário, que o árbitro em qualquer uma das situações que ele devia tirar a própria impressão dele. Acredito que não fez porque do outro lado houve alguém disse que disse que não era. Ficou um penálti por assinalar. No fim, fica um 0-0 e agora é pensar no próximo jogo com o Marítimo."