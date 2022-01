«Veríssimo herdou um balneário ferido no Benfica. A equipa não está junta»

Vítor Paneira não vê o balneário do Benfica unido. À Rádio Renascença, o antigo jogador das águias lembrou o tempo em que jogava com Rui Costa, agora presidente dos encarnados, e de como a atitude dos jogadores era bem diferente em campo."Percebe-se, pelo que tem vindo a público, que há ali alguns problemas. A equipa não está junta, o que é mau. Joguei com o Rui Costa e, na altura, mesmo quando o ambiente não era muito saudável entre todos, dentro de campo jogávamos à Benfica. É isso que agora me faz confusão.. Faltou ali, depois do empate [no jogo com o Moreirense], que a equipa tivesse essa vontade de ganhar e isso é mau. Têm de se arregaçar as mangas e dar tudo e não me parece que foi isso que se passou", começou por afirmar.E prosseguiu, recordando o 'feito' de Bruno Lage nos encarnados de recuperar de uma desvantagem de 7 pontos. "A conjetura proporcionou uma recuperação de 7 pontos a Lage e foi campeão. Mas Veríssimo, que é uma excelente pessoa e um treinador com conhecimentos, herdou um balneário algo ferido, não está junta, e qualquer treinador tem dificuldade de agarrar as pontas e solidificar".Paneira reconheceu, assim, que "recuperar para uma equipa é possível mas para duas torna-se muito mais complicado". "Mas não é impossível com uma atitude diferente dos jogadores e lutar até ao final, honrar a camisola que é o que lhes compete", sublinhou, apontando ao "mês e meio que aí vem muito difícil"."Têm de tentar ganhar na Taça da Liga e fazer uma boa eliminatória com o Ajax [na Champions] pode atenuar o momento do Benfica; se vencer a Taça da Liga será uma aragem nova para atacar o campeonato ou, pelo menos, o 2. lugar".