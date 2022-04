Veríssimo: «Liverpool gosta de pressionar alto e liberta espaços que podemos aproveitar»

Nélson Veríssimo fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo da 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, amanhã pelas 20h00 no Estádio da Luz."Já está a assumir que os dois vão jogar... certamente são dois jogadores com muita experiência, e na eliminatória do Ajax tiveram uma grande importância juntamente com os seus colegas. São dois jogadores que conhecem aquelas que são as dinâmicas ofensivas dos jogadores, e acima de tudo dizer que tendo em conta esse conhecimento que temos da ideia ofensiva do Liverpool, temos de saber que nos vão colocar dificuldades e temos de estar preparados para elas, contando com organização defensiva muito competente e coesa. As vozes de liderança amanhã serão um contributo importante para a organização defensiva da equipa. Mas isso não quer dizer que o nosso foco passe só por isso. Sabemos que existem espaços e momentos ofensivos que podemos explorar. Liverpool gosta de pressionar alto, ter uma linha defensiva bem subida que liberta alguns espaços na pressão que podemos aproveitar"."Naturalmente que numa eliminatória a duas mãos é sempre importante a forma como o primeiro jogo termina. Foi bom fazermos o primeiro jogo em casa contra o Ajax, e aqui também vai ser. Vamos contar com o 12.º jogador, amanhã vai fazer toda a diferença, e com o contributo dos associados a equipa vai catapultar para uma boa exibição. O resultado poderá ser importante para deixar a 2.ª mão em aberto. É importante entrarmos bem, deixar o resultado em aberto, e tentar conquistar a vitória, sabendo que é um adversário com o poderio que toda a gente conhece"."Neste momento temos todos os jogadores disponíveis exceto o Rodrigo e o Lucas Veríssimo. São os dois com que não vamos contar"."São duas competições diferentes, claro que toda a envolvência dos jogos da Champions é um contexto diferente. Falamos muito do chip, a verdade é que a equipa tem dado uma boa resposta na Liga dos Campeões. Deu na fase de grupos, nos 'oitavos', e certamente esperamos que vá dar nesta eliminatória e transportar esse estado de espírito para o que falta da Liga Bwin"."O Benfica tem de ser igual a si mesmo, acima de tudo perceber que equipa temos pela frente, como atacam, defendem, e tirar proveito de cada um dos processos. Temos de reconhecer qualidade e capacidade ao Liverpool e tirar vantagem das fragilidades que tem. São competentes, treinador que dispensa apresentações, qualidade coletiva e individual acima da média, temos de ter níveis de ativação muito elevados para disputar eliminatória"."Passa por reconhecer que eles têm qualidade e capacidade, e a partir daí ver como nos vamos desmontar. Já tive oportunidade de comentar que amanhã vamos jogar com 12 jogadores, o 12.º é o nosso público, que certamente estará com a equipa a dar o apoio que sabemos que nos conseguem dar. Acreditamos que a equipa está num momento em que vai conseguir dividir o jogo".