Veríssimo não pensa no jogo com o Sporting: «Vamos entrar em Anfield com a equipa mais forte»

Nélson Veríssimo garante que não está a pensar no jogo de domingo com o Sporting. O treinador do Benfica acredita que os encarnados têm reais possibilidades de se apurarem para as meias-finais da Liga dos Campeões, por isso assegura que o foco da equipa está todo no encontro de amanhã, com o Liverpool, em Anfield."Não, não vamos fazer gestão. O jogo de amanhã é o jogo de amanhã e sabemos a importância que tem. Estamos numa eliminatória onde não estamos há vários anos. Acreditamos que é possível e vamos entrar com a equipa mais forte, tendo em consideração que os que não entrarem também poderão dar resposta positiva. Temos confiança e ambição de que as coisas vão correr bem"."O jogo mais importante é o do Liverpool, indiscutivelmente. Sabemos os resultados, a classificação, a diferença pontual para os adversários... aqui damos importância a todas as competições em que estamos envolvidos, independentemente dos resultados serem negativos ou positivos. Dar a importância devida a esse jogo, admitindo que estamos numa situação complicada. O jogo do Sporting vem a seguir".