Veríssimo: «Num campo difícil vamos fazer pela vida e tentar trazer os três pontos»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão à deslocação das águias ao terreno do Marítimo, da 32.ª jornada da Liga Bwin, que se joga amanhã pelas 17h."Antes de ir à questão, quero deixar uma mensagem pública de felicitações ao grupo da Youth League pela conquista. Parabéns aos jogadores, aos treinadores, e a uma estrutura que suporta o crescimento destes jogadores. É um grande feito para o clube e temos de estar todos orgulhosos. Estamos todos muito contentes com o título europeu. Relativamente à questão, vai ser um jogo difícil, tradicionalmente é por ser na Madeira. Desde que o Vasco entrou para comandar a equipa, notou-se um crescimento acentuado no que é a ideia de jogo. É uma equipa que cria sempre dificuldades nos jogos com os grandes, e temos de estar num nível muito bom para contrariar uma equipa que está numa posição confortável. Vai tentar a vitória perante os seus adeptos, temos de estar muito concentrados, focados, muito intensos na nossa forma de jogar e com compromisso muito grande"."Tendo em conta o ponto do campeonato em que nos encontramos, é óbvio que já tenho o balanço praticamente fechado. Não é ainda o momento para o fazer, mas farei na conferência do jogo do Paços de Ferreira. Temos três jogos com objetivos. Quem está de fora pode pensar que não temos objetivos, mas nós queremos fazer três vitórias nesses três jogos. Este grupo deu-me sempre as garantias de que podemos lutar sempre pela vitória e cabe-me em última análise fazer as escolhas. Só 11 podem jogar, uns jogaram mais, outros menos, mas independentemente disso, e olhando para os últimos jogos, todos os jogadores que entrarem de início vão fazê-lo por mérito próprio e pelo que têm vindo a mostrar. Não se trata de oportunidades, são opções que o treinador tem de fazer"."O futuro do plantel já não será comigo. Já andamos aqui há alguns anos como jogadores, treinadores, e sabemos que há fases sensíveis: a janela de janeiro e no final da Liga. Vão sempre sair notícias, umas mais verdadeiras, outras nem tanto. Sinceramente, como tenho vindo a dizer, pelo que tenho visto diariamente, não sinto intranquilidade pelos nomes que podem vir a ser falados. Acho que os jogadores estão habituados a lidar com estas circunstâncias, há alturas da época em que isso acontece, e temos de encarar isso com naturalidade. Acima de tudo, não podemos perder o foco no que é mais importante. Temos três jogos para fazer e sabemos que o único caminho será ganhá-los. Neste caso contra uma boa equipa, num campo difícil, mas vamos fazer pela vida e tentar trazer os três pontos".