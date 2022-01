Veríssimo: «Quando é para brincar é para brincar, quando é para trabalhar é para trabalhar»

Nélson Veríssimo sublinhou o bom ambiente no balneário do Benfica, na véspera do jogo com o Boavista das meias-finais da Allianz Cup."Os jogadores estão unidos, conscientes do momento em que estamos e a trabalhar de forma afincada nos objetivos do clube e nas competições em que estamos inseridos. Quando é para brincar é para brincar, quando é para trabalhar é para trabalhar e é isso que temos feito", afirmou à BTV antes da conferência de imprensa.Ao cana do cube o treinador sublinhou também que o jogo frente ao Boavista será "aberto" e "em condições normais ser decidido em 90 minutos"." Vamos ter uma boa equipa pela frente, que mostra uma grande capacidade de resiliência, vai ser um jogo competitivo, temos as nossas aspirações em chegar à final e vencer a competição. Vamos ter de estar a um nível elevado frente ao Boavista. É uma equipa competente, pode mudar os seus posicionamentos ofensivos durante o jogo, está a ser trabalhada à imagem do seu treinador. Esperamos um jogo difícil, frente a uma equipa competitiva. Temos de ter em conta a nossa preparação para o jogo. Estando ao nosso melhor nível, vamos dar uma resposta muito positiva amanhã", concluiu.