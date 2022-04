Veríssimo: «Roger Schmidt? Não afeta o meu desempenho, represento o maior clube português»

Nélson Veríssimo garantiu esta sexta-feira que as notícias sobre Roger Schmidt não afetam o seu trabalho."Pensei que essa questão seria a segunda questão. Não me incomoda nada. Já tive oportunidade de dizer em outras ocasiões que estou a par de tudo o que está a acontecer e isso não me incomoda nada. A minha preocupação é a preparação dos treinos e do jogo. Quanto ao resto, nada a dizer. Não me causa nenhuma preocupação o facto de se falar noutros treinadores para a próxima época. O Benfica é um grande clube e é natural que isso aconteça tanto aqui como noutro clube. Não afeta em nada o meu desempenho, represento o maior clube português e um dos maiores do Mundo", referiu na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses SAD, marcado para sábado às 18 horas no Estádio da Luz."A melhor forma para avaliar isso é no compromisso e na forma como se dedicam no treino, como reagem à proposta de exercícios, a forma como se preparam no dia a dia e abordam os jogos. Quanto a isso não temos nada a dizer. Temos jogadores habituados a lidar com situações assim. Deles, queremos compromisso, entrega e preparar o jogo da melhor forma possível".