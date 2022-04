Veríssimo sobre Darwin: «Há jogadores que não conseguimos manter, o Benfica não foge a isso»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, abordou esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Liverpool, da 2.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões (amanhã, 20h), o interesse de outros clubes em Darwin."É a lei do mercado. Obviamente que jogadores como o Darwin, e os melhores jogadores, a ideia seria mantê-los todos, mas estamos num mercado de concorrência, em que os clubes precisam de capital para a gestão diária. Falando concretamente do Darwin, perceber que está a ter uma evolução muito grande, tem qualidade inata, está a construir o seu caminho em função do que faz individualmente e em equipa. No final da época, se tiver de ir, temos de aceitar, mas é a lei do mercado. Perceber que em Portugal, as coisas são mesmo assim. Temos de encarar isto numa perspetiva de contratar, valorizar, potenciar, e depois há mercados mais fortes e em função disso há jogadores que não conseguimos manter. O Benfica não foge a isso", referiu.