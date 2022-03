Veríssimo sobre o Ajax: «Na 1.ª mão nem toda a gente acreditava que íamos dividir o jogo...»

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta segunda-feira a antevisão à deslocação das águias ao terreno do Ajax da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões (amanhã, 20h00). A 1.ª mão, recorde-se, terminou com um empate (2-2) no Estádio da Luz."Sim. Duas equipas que gostam de ter a posse de bola, de tentar impor o jogo. Vamos jogar fora, esperamos uma entrada forte do Ajax e acima de tudo temos de ser muito competentes e estar com o nível de ativação muito acima, reconhecendo que o adversário é forte em alguns momentos no jogo ofensivo, mas que também tem fragilidades, e temos de as aproveitar. Esperamos um jogo aberto e competitivo. Há de haver momentos em que uma das equipas estará no processo defensivo, e temos de aproveitar esses momentos de jogo. Eles têm muita qualidade com bola, mas estamos muito confiantes, acreditamos no nosso processo e queremos passar à fase seguinte"."Temos de reconhecer que eles têm qualidade e aproveitar os momentos do jogo. Não podemos dizer que vamos só apostar no momento de transição ofensiva. Temos de potenciar as qualidades dos nossos jogadores. Sabemos também que temos de ser muito rigorosos e competentes na organização defensiva. Sofremos dois golos na Luz, mas em muitos momentos fomos competentes nisso, e temos de o transportar para a 2.ª mão. Olhar para o jogo como um todo e perceber que vamos ter de estar num nível muito alto. Acreditamos que vamos dividir este jogo, tal como acreditávamos na primeira mão e nem toda a gente o fazia. É perceber como podemos explorar os espaços, assim como o Ajax certamente irá fazer"."Esperamos um jogo difícil acima de tudo. Reconhecer que vamos jogar contra um adversário poderoso, com qualidade, e é reconhecer essa mais-valia. Acima de tudo, concentramo-nos no que somos capazes de fazer, no processo de jogo, atacar e defender. Temos de ser muito competentes em todos os momentos de jogo, para as duas equipas vai ser 50/50, e sabemos que precisamos de um nível de competência e ativação muito grande para defrontar este Ajax que também tem as suas fragilidades. Espera-nos um jogo aberto com duas equipas a priorizar o momento ofensivo, mas certamente que em certos momentos do jogo as equipas também precisarão de defender"."O jogo com o Vizela trouxe um desgaste acima do esperado, jogámos com menos um desde muito cedo e isso obrigou a equipa a correr mais. Mas o tempo de intervalo entre jogos vai-nos permitir descansar os jogadores para amanhã estarmos à exigência de um jogo. Na Liga dos Campeões, eles até acabam por se superar mais".