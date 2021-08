Vertonghen admite riscos contra o PSV: «Não estava 100 por cento recuperado»

Vertonghen já tinha adiantado depois do último encontro com o PSV que não sabia se o seu gémeo esquerdo aguentaria sequer 25 ou 30 minutos e reconheceu ontem que correu riscos nessa partida. “Lesionei-me e tinha paragem prevista para três ou quatro semanas. Acabei por voltar muito antes mas o jogo com o PSV foi um pouco demais. Não estava 100 por cento recuperado, corri riscos, mas depois acabei por voltar bem para o jogo de domingo”, com o Tondela, atirou, à imprensa belga.

O experiente central diz que agora ainda segue sob vigilância do departamento médico na seleção e, de resto, até brinca com a idade, reconhecendo que não é como a personagem de um filme que vai ficando mais novo com o passar dos anos. “Ainda me sinto bem fisicamente e tenho a sensação de que posso ser uma mais-valia. Quando não tiver esta sensação, eu próprio anuncio a minha saída. Não posso prometer que este sentimento estará presente em 2022. Quero jogar ao mais alto nível o mais tempo possível. Foi por isso que escolhi o Benfica, um clube à altura das minhas ambições. Por outro lado, também não sou o Benjamin Button e sei que estou a envelhecer”, rematou.