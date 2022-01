Odysseas Vlachodimos defendeu um penálti e ajudou Benfica a chegar à final da Allianz Cup, deixando o Boavista para trás após o 1-1 no final do tempo regulamentar. Jan Vertonghen foi um dos homens de Nélson Veríssimo que falharam um castigo máximo - atirou ao poste - e, já no autocarro, agradeceu a contribuição do guardião grego."Obrigado irmão", referiu o capitão da seleção belga através de uma imagem partilhada na conta pessoal de Instagram.