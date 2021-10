Vertonghen brinca com queda das redes sociais: «MSN?»

No dia em que as mais populares redes sociais do mundo estão em baixo, Jan Vertonghen decidiu brincar com a situação vivida por Facebook, Instagram e WhatsApp.





MSN? — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) October 4, 2021

Foi até ao Twitter e lançou a pergunta - "MSN?", aludindo à antiga plataforma de partilha de mensagens. Uma publicação que está a chegar aos 5 mil 'gostos'.