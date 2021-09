Vertonghen deve chegar mais cedo

O regresso de Vertonghen aos trabalhos da equipa do Benfica estava previsto apenas para quinta-feira, mas tudo indica que Jorge Jesus possa contar o central já na terça-feira. O belga viu ontem amarelo frente à República Checa (3-0) e vai falhar o jogo com a Bielorrússia, agendado para quarta-feira, podendo assim antecipar o regresso a Portugal. Boas notícias para Jorge Jesus, pois Lucas Veríssimo e Otamendi, habituais titulares no eixo-defensivo, só irão chegar a Portugal na sexta-feira, véspera do jogo com o Santa Clara.

O regresso dos internacionais irá decorrer a conta gotas, mas a equipa técnica irá retomar hoje a preparação para o encontro com os açorianos, depois de ter concedido dois dias de folga aos jogadores que não foram convocados para as respetivas seleções. Grimaldo, por exemplo, viajou até Espanha, enquanto Pizzi esteve com a família em Bragança.