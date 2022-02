Vertonghen e o duelo com o Ajax: «Não vai ser fácil, mas jogamos em casa»

Jan Vertonghen fez esta terça-feira a antevisão do jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que o Benfica disputa amanhã, na Luz, a partir das 20h00, diante do Ajax."Sim, pode ser uma vantagem. Estivemos a analisar o Ajax e conhecemos bem esta equipa. A vantagem é que a cada fim de semana vejo os jogos deles.""É uma pergunta para o mister, mas tenho muita confiança na equipa. Os últimos jogos não têm corrido tão bem, mas tenho confiança, já fizemos grandes jogos na Liga dos Campeões e acredito que vai ser um grande jogo para o Benfica amanhã.""Vamos tentar fazer a mesma coisa, queremos passar estes dois jogos. Temos uma equipa com qualidade defensiva, mas podemos atacar também. Em casa, com adeptos, num estádio com grande história, vamos dar o nosso melhor na Europa e nos outros jogos também.""É uma grande oportunidade para nos mostrarmos na Liga dos Campeões outra vez, mas temos muitos jogos na Liga. É importante encarar cada jogo para ganhar. Nunca fui para um jogo com o Benfica para não ganhar. O mesmo vai acontecer amanhã, queremos vencer, como sempre, seja na Liga ou na Liga dos Campeões.""Não tenho a solução, obviamente. Defendemos e atacamos juntos, muita coisa aconteceu no clube nos últimos anos, focamos-nos no próximo jogo, para ganhar na Liga e Liga dos Campeões e acredito que podemos voltar à nossa melhor forma porque tudo está a postos para isso.""Não tenho de motivar ninguém para amanhã, se não estás motivado não podes ser futebolista. Não sou um tipo de grandes palavras, mas tento motivar no balneário, amanhã posso dar algumas dicas, conheço melhor o Ajax, mas a ideia é encarar o jogo da melhor forma possível.""Um pouco especial mas estou focado no Benfica, neste momento sou jogador do Benfica e sou feliz cá. Amanhã será especial porque é um jogo dos 'oitavos' da Champions."É uma das melhores equipas da Europa neste momento, não vai ser um jogo fácil, mas jogamos em casa, precisamos dos nossos adeptos. Vamos dar o nosso melhor. É um grande momento para nós e vamos tentar ganhar, como sempre.""Sim, mas é outra competição. Tenho muita confiança na nossa equipa, temos jogadores com muita qualidade, mas a Liga dos Campeões é diferente, vai ser um grande jogo."