Vertonghen e o duelo com o Bayern: «A pressão alta foi um dos bons aspetos que mostrámos»

Jan Vertonghen fez a antevisão ao duelo com o Bayern Munique, em declarações à BTV, tendo começado por abordar a liderança perdida no campeonato, após o empate com o Estoril.



"Queríamos ganhar frente ao Estoril. Estamos tristes, porque sofremos o golo mesmo no final, mas foi um bom jogo. É importante ganhar pontos no inicio da época, mas o que importa é como acaba. Amanhã é outra competição frente a uma equipa com qualidade, como vimos no primeiro jogo", começou por dizer.





"Nesse primeiro jogo tivemos uns primeiros 27 minutos muito bons. Tivemos oportunidades para marcar, mas a qualidade individual fez a diferença", apontou, abordando depois o aspeto defensivo dos encarnados."Estamos confiantes e temos confiança na nossa equipa, no que podemos fazer e que podemos defender bem.Vamos fazer o mesmo de sempre, sabemos que não vai ser fácil mas estamos confiantes na nossa equipa", vincou, destacando a pressão alta implementada pelas águias no encontro na Luz."É um dos aspetos-chave do treinador, jogar igual contra qualquer equipa da mesma forma, mantendo as nossas carateristicas. A pressão alta foi um dos bons aspetos que mostramos, apesar dos quatro golos sofridos", concluiu.