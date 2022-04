Vertonghen e o penálti assinalado sobre Paulinho: «Esta Liga surpreende-me todas as semanas»

essa liga me surpreende toda semana April 3, 2022

O Sporting passou para a frente do marcador na receção ao Paços de Ferreira com um golo de penálti, num lance polémico envolvendo Paulinho e André Ferreira, guarda-redes dos pacenses, que necessitou da intervenção do VAR. Em jeito de comentário, Jan Vertonghen, experiente defesa-central do Benfica, recorreu às redes sociais para demonstrar a sua opinião sobre o lance assinalado a favor dos leões. "Esta Liga surpreende-me todas as semanas", escreveu.