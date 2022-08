Jan Vertonghen está a equacionar a continuidade no Benfica, segundo dá conta o jornal belga 'Het Nieuwsblad'. O internacional pelos diabos vermelhos, de 35 anos, tem contrato com as águias até junho de 2023 e não tem sido escolha do novo técnico, Roger Schmidt, estando em cima da mesa a possibilidade de deixar a Luz já neste mercado de verão.De acordo com a mesma fonte, há clubes ingleses interessados no experiente defesa-central que chegou ao Benfica em 2020 depois de findar contrato com o Tottenham. Foi na Premier League que Vertonghen se destacou, alinhando oito temporadas nos spurs. Há clubes belgas que seguem com atenção a situação do defesa canhoto.Vertonghen atuou em 89 partidas oficiais desde que chegou aos encarnados. Esta temporada, Schmidt tem optado pela dupla Otamendi-Morato e o belga apenas cumpriu os derradeiros instantes da partida diante do Casa Pia, a contar para a 2ª jornada da Liga Bwin.