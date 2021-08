Vertonghen: «Estava a rezar para que o gémeo aguentasse»

Jan Vertonghen foi lançado na segunda parte do encontro em Eindhoven, no qual o Benfica empatou (0-0) e assegurou um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Após o jogo, o central belga comentou a partida e falou ainda da lesão que o afastou dos relvados nos últimos jogos dos encarnados.





"Era muito importante ter um defesa extra no banco. Claro que não fiquei muito feliz pelo Benfica nem por mim, porque não sabia se estava pronto para 60 minutos nem 40 ou 45. Estava a rezar para que o gémeo aguentasse. Foi muita pressão mas conseguimos aguentar", começou por referir à TVI."Penso que temos o tipo de jogadores e experiência para defender de várias formas. Somos muito bons a defender a área e a lidar com as situações de um para um", concluiu.