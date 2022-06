Vertonghen: «Redescobri-me como jogador em Portugal nos últimos dois anos»

Reunido com a seleção da Bélgica, Jan Vertonghen não deixou de comentar a sua situação no Benfica, onde garante que irá cumprir os três anos de contrato. Na antevisão ao encontro entre os belgas e a Holanda, a disputar-se amanhã a valer para a Liga das Nações, o benfiquista confessou estar "muito bem em Portugal". Comoadiantou, o defesa-central agrada a Roger Schmidt."Estou muito bem em Portugal e tenho mais um ano de contrato. Veremos o que acontece depois disso. Depois do Mundial ficará mais claro. Já tive propostas da Bélgica, mas isso não é uma opção para mim. Assinei por três anos pelo Benfica, na altura, então vou completar esses anos de qualquer maneira", revelou o experiente jogador.Aos 35 anos, Vertonghen contou ainda sentir-se melhor do que no seu último ano de Tottenham, em 2020, ainda que não tenha dado uma resposta clara à pergunta sobre se representará a Bélgica até aos 40. "Isso depende do treinador, mas sinto-me bem novamente. Sinto-me melhor do que no meu último ano na Premier League, onde não cheguei ao meu nível devido a vários problemas. Redescobri-me como jogador de futebol em Portugal nos últimos dois anos, o que me deu muito prazer. Tanto fisicamente quanto mentalmente também gosto muito de estar com os 'diabos vermelhos'. Faço tudo o que posso para manter o meu corpo em boa forma para me manter o maior tempo possível", sustentou.Ainda em jeito de balanço da temporada, e a propósito das declarações polémicas do seu compatriota Kevin De Bruyne – que diz considerar desnecessária a Liga das Nações -, o central das águias explica ver a prova como "um prémio", mesmo que reconheça ter tido uma época mais calma do que a do médio. "Entendo [a indignação de De Bruyne], mas vejo isto como um prémio. A Liga das Nações ainda não tem o 'status' do Europeu ou do Mundial, mas se isso acontecer depois, eu preferiria essa competição no meu palmarés. Ainda tenho muito combustível, por isso vejo de maneira diferente porque também posso sentir-me diferente. Kevin teve uma temporada muito longa e difícil no mais alto nível. É claro que se espera muito dele no City, por isso entendo. A competição dele foi mais longa e foi um pouco mais cansativa do que a minha", disse Vertonghen.Sobre o duelo de vizinhos que se aproxima, em contas para o Grupo A4, o central diz haver "poucos jogos mais bonitos". Mas o objetivo da sua Bélgica é claro: vencer a prova. "Um jogo em casa num estádio cheio contra um país de topo: há poucos jogos mais bonitos do que este na Liga das Nações. Estou realmente ansioso por isso e penso que será um jogo muito bom. Ganhar o nosso grupo na Liga das Nações é o objetivo absoluto. Se fizermos isso, as finais do ano que vem serão organizadas aqui. Isso é obviamente uma motivação extra. Abrimos imediatamente contra um dos favoritos para o vitória do grupo, então a fasquia é imediatamente alta. Queremos vencer a Liga das Nações", atirou.