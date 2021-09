Vertonghen: «Existem boas hipóteses de terminar a carreira no Benfica»

Jan Vertonghen está inclinado a tentar terminar a carreira na Benfica. O central belga, que já tinha falado no desejo de acabar no Ajax, sente-se bem de águia ao peito e pondera pendurar as chuteiras na Luz.





"Penso que existem boas hipóteses de terminar a minha carreira aqui. Tenho 34 anos e tenho um contrato de mais dois anos. Não tenho a ambição de mudar de novo de clube e de construir uma outra vida. Se tudo correr pelo normal, acabarei por aqui", vincou o jogador em declarações à RTL.